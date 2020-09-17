شكرا لقرائتكم خبر عن الجراد المهاجر يهدد أفريقيا الجنوبية بمجاعة والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب تقرير منشور بالموقع، تكافح السلطات في بوتسوانا وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي للسيطرة على أسراب عملاقة من الجراد المهاجر، التي عرضت 7 ملايين شخص في جنوب أفريقيا لخطر المجاعة.
ومضى التقرير يقول: أطلقت الدول الأربع جهود رش المبيدات لمكافحة الغزو، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 7 ملايين شخص يواجهون خطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وأردف: فقد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة في بوتسوانا محصولهم بالكامل مع بداية انتشار الجراد في مايو، مع تعرض منطقة بانداماتنجا النامية ومحاصيل الذرة الرفيعة للخطر.
وأضاف: انتشر التفشي الأولي في ناميبيا في سهل زامبيزي إلى مناطق زراعية رئيسية، بينما ينتشر الجراد في زامبيا بسرعة ويؤثر على كل من أراضي المحاصيل والمراعي.
ومضى يقول: التوقعات ليست أفضل في زيمبابوي، حيث غزت الأسراب والحشرات الصغيرة في منطقة تشيريدزي، موطن مزرعة للسكر، وهي الآن تغزو ثاني أكبر مقاطعة في البلاد من حيث عدد السكان، وهي مانيكالاند.
وتابع: تختلف الحشرات المفترسة عن الجراد الصحراوي، الذي دمر المزارع بالفعل ودمر المحاصيل في القرن الأفريقي.
وأضاف: على الرغم من أن الجراد المهاجر أصغر بكثير، إلا أنه ينتشر بوتيرة شرسة.
وبحسب التقرير، يمكن أن يحتوي سرب واحد على ملايين الجراد ويمكنه أن يأكل في اليوم ما يعادل ما يستهلكه 2500 شخص، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
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