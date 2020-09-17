شكرا لقرائتكم خبر عن «فخ الديون» بأمريكا اللاتينية.. أسطورة تروجها واشنطن لتشويه الصين والان نبدء بالتفاصيل

وصفت صحيفة «تشاينا ديلي» الادعاءات التي تقول إن القروض تلهب البلدان التي تعتمد على الصين بـ «الأسطورة».

وبحسب مقال لـ «جيانغ شيخو»، وهو أستاذ ومدير مركز دراسات أمريكا اللاتينية بجامعة شنغهاي، فإن إحدى الروايات التي تستخدمها دول معينة لتشويه صورة الصين هي أنها تخلق أفخاخا للديون، ويجري الزعم بأن دول أمريكا اللاتينية كانت من بين ضحايا مثل هذه الأفخاخ.

وتابع: على سبيل المثال، في 12 أبريل من العام الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تشيلي إن الولايات المتحدة ستشجع دائما شركاء أمريكا اللاتينية على تجنب شراك الديون التي أوجدتها الصين.

وأردف: خلال مقابلة في 18 يناير من العام الجاري، قال ماوريسيو كلافير كاروني، كبير مديري شؤون نصف الكرة الغربي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه إذا دخلت أمريكا اللاتينية فلك الصين، فسوف تغرق في التبعية والديون والفساد.

ومضى يقول: مثل هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى دق إسفين بين الصين ودول أمريكا اللاتينية.

الدائن والمدين

وتابع: يمكن القول إن بلدا ما يخلق فخا للديون في بلد آخر إذا كان البلد المدين لا يحتاج حقا إلى قرض من الدولة الدائنة، أو أن العلاقة بين المدين والدائن لا تتوافق مع القواعد الدولية، أو أن العلاقة بين المدين والدائن ليست علاقة مفيدة للطرفين، أو يتسبب القرض من الدائن في تأثير سلبي كبير على ملاءة المدين أو يزيد من مخاطر التخلف عن سداد الديون.

وأضاف: من المعروف أن بلدان أمريكا اللاتينية لديها قدرات ضعيفة لتراكم رأس المال وتعتمد بشدة على رأس المال الأجنبي. ولتخفيف نقص التمويل، تستخدم بعض البلدان الأموال الساخنة، مما أدى إلى زيادة المخاطر المالية. كانت الأزمة المالية التي اندلعت في المكسيك عام 1994 نتيجة للتدفقات السريعة للأموال الساخنة.

وأردف يقول: كما تشير العديد من نتائج الأبحاث، فإن البنية التحتية المتخلفة في المنطقة تشكل عقبة رئيسية أمام النمو الاقتصادي لأمريكا اللاتينية. ونقص الاستثمار هو السبب الرئيسي وراء ضعف البنية التحتية. لذلك، تساعد القروض والاستثمارات، التي تقدمها الصين لأمريكا اللاتينية في معالجة نقص التمويل إلى حد ما.

التزام بالمعايير

وبحسب الكاتب، فإن الصين كدولة مسؤولة التزمت دائما بالمعايير الدولية في تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك التعاون المالي، مع دول أمريكا اللاتينية.

وتابع يقول: اتفق الجانبان على القروض، التي قدمتها الصين للمنطقة، بما في ذلك بنود خاصة بمدة السداد وأسعار الفائدة، من خلال المحادثات والمفاوضات، واتباع القواعد الدولية.

ومضى يقول: في الواقع، تمثل الصين حصة ضئيلة في إجمالي الديون الخارجية لدول أمريكا اللاتينية. ووفقا للإحصاءات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، تجاوزت الديون الخارجية لأمريكا اللاتينية تريليوني دولار في عام 2018، تمثل ديون الصين أقل من 7% منها.

وأضاف: اندلعت أزمات الديون مرات عدة في أمريكا اللاتينية، لكن لم تكن هناك أي أزمات بسبب الصين. وبدلا من ذلك، كانت الولايات المتحدة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكل أزمة ديون في المنطقة تقريبا.

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البنوك الأمريكية

وأردف: في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، عرضت البنوك الأمريكية مبالغ كبيرة من القروض على بلدان أمريكا اللاتينية، التي كانت تنفذ إستراتيجية نمو حجم الديون.

وتابع يقول: نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة من حوالي 18% في عام 1970 إلى حوالي 45% في عام 1982، وارتفعت نسبة الدين إلى الصادرات من 180% إلى 330%.

وأردف: في النصف الأول من عام 1981، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد وأصبح عبء خدمة الديون على بلدان أمريكا اللاتينية ثقيلا بشكل لا يطاق. علاوة على ذلك، أدى انخفاض أسعار السلع الأولية إلى انخفاض عائدات هذه البلدان. ونتيجة لذلك، غرقت المكسيك ودول أمريكا اللاتينية الأخرى في أزمة ديون.

وأكد الكاتب أن الولايات المتحدة، وليست الصين، هي التي قادت أمريكا اللاتينية إلى فخ الديون.

أمريكا اللاتينية

وأضاف: أشار إدواردو كلينجر بيفيدا، الباحث في جمهورية الدومينيكان، في مقال بتاريخ 27 يناير 2020، إلى أن ماوريسيو كلافير كاروني، الذي يعمل كمستشار رئيس الولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية، في الأربعينيات من عمره، كان أصغر من أن يعرف تاريخ أزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينيات.

ونقل عن كلينجر قوله: إن أمريكا اللاتينية تواجه عجزا يتراوح بين 100 و150 مليار دولار في تمويل البنية التحتية، ويمكن للصين أن تقدم يد المساعدة.

وبحسب الكاتب، قدمت الصين قروضا لفنزويلا اكتسبت جاذبية عالمية. لكن الصين لم تخلق فخ ديون في البلاد. تعتبر صفقات التمويل بين الصين وفنزويلا جزءا من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتتوافق مع القواعد الدولية. أفادت صفقات النفط مقابل القرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وخدمت مصالح الجانبين.

نفط فنزويلا

وتابع: في السنوات الأخيرة، انخفض إنتاج النفط في فنزويلا بشكل كبير بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاضطرابات السياسية المحلية، التي تسببت في بعض الآثار السلبية على صفقات النفط مقابل القرض. لكن هذا لا يعني أن الصين أوجدت فخ ديون في البلاد.

وأردف: كما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، فقد تم إبرام اتفاق التمويل الثنائي بين المؤسسات المالية والشركات في البلدين، ووجهت الأموال بشكل أساسي إلى مشاريع في فنزويلا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك المشاريع المشتركة التي طورتها الدولتان، والتي تعود بفوائد ملموسة على الجانبين.

واختتم بقوله: يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن عقلية الحرب الباردة وأن تتوقف عن اتهام الصين بخلق مصائد ديون إذا كانت تريد حقا أن ترى أمريكا اللاتينية مزدهرة.