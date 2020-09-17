كيف اخترق كورونا تحصينات البيت الأبيض؟.. سلاح جديد بالانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقلت المواجهة الانتخابية في الولايات المتحدة إلى محطة جديدة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن قبل نحو شهر ونصف الشهر من التصويت، وذلك بانتقادات متبادلة بشأن أزمة كورونا.



ترامب من جانبه أعلن الأربعاء أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أصيب بفيروس كورونا لكنه لم يكن قريبا منه أو على صلة به.

وخلال مؤتمر صحفي له، قال الرئيس الأمريكي عن الموظف المصاب: "لم يكن قريبا مني... ولم أكن على صلة به".

وسارعت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي مكناني إلى الدفاع عن ترامب بالتأكيد على أن الحالة المؤكدة "لم تؤثر" على الحدث وأن الموظف لم يقترب من الصحفيين.

وتعهد الرئيس الأمريكي بأن يكون توزيع لقاح فيروس كورونا أسرع بكثير مما قاله مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والذي حدده بصيف 2021.

وتحدث الرئيس الجمهوري عن أنه اقترب من صفقة للإغاثة من فيروس كورونا، وأن هناك خطة لتوزيع اللقاح على الأمريكيين في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومضى في حديثه: "الأقنعة ليست مهمة مثل لقاح فيروس كورونا، تحت أي ظرف من الظروف فإن توزيع اللقاحات سيحدث لاحقًا في مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه"

وأشار إلى أن الولايات المتحدة يمكنها توزيع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020.

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في المقابل، اعتبر المرشح الديمقراطي جو بايدن، الأربعاء، أن "فشل" منافسه ترامب في إدارة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد-19 "يجعله غير أهل بتاتاً" لتولي الرئاسة.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير إن: "المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتاً" لتولي الرئاسة".

وأشار بالخصوص إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة.

كما أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق أنه لا يثق بتاتاً بترامب بكلّ ما يتعلق بإنتاج لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد وتوزيعه.

وقال: "أثق باللّقاحات، وأثق بالعلماء، لكنّني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضاً أن يثقوا به".



وأضاف: "هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخّل في اللقاح بأي شكل من الأشكال".

وتتزايد سخونة التصريحات بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات المزمع إجرائها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.