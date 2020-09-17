ترامب أم بايدن؟.. بخور العرافين يتنبأ بالرئيس الأمريكي القادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ببخور وزهور وصور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، حاول عرافون من بيرو التنبؤ بالفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



وقبل التصويت لاختيار الرئيس الأمريكي القادم في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لجأ العرافون لاستخدام طقوسهم المتوارثة للتنبؤ بالفائز، لكنهم هذه المرة اختلفوا على اسمه.

وارتد العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية وتوجهوا بالدعاء إلى (باتشاماما) أي الأرض الأم كي تسير الانتخابات الأمريكية في أجواء سلمية دون هجمات أو سحر أسود بين الخصمين.





وبحسب وكالة رويترز، فإن آنا ماريا سيميون أستاذة العرافين قالت خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم في وسط العاصمة ليما إنها تميل إلى بايدن.

وأضافت آنا التي كانت تتدلى القلادات من عنقها: "لهذا نطهّره... رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته".

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وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا فوق صور ترامب وبايدن.





وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، الأربعاء، أن بايدن يتقدم على ترامب في أوساط الناخبين المحتملين على مستوى البلاد بـ9 نقاط مئوية؛ حيث يعتزم 50 بالمئة منهم التصويت لبايدن مقابل 41 بالمئة لترامب.

وحمل كبير العرافين، بابلو توريس، الثعبان على كتفه بعد أن بخ سائلا غريبا من فمه على صورة ترامب وتمتم "طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب".

وأضاف: "لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره... نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. إنه فائز".