شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أردوغان لميركل: سفينة المسح التركية لم تنه عملياتها في شرق المتوسط‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان لميركل: سفينة المسح التركية لم تنه عملياتها في شرق المتوسط الخميس 17 سبتمبر 2020 الخليج 365 قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء اتصال عبر الفيديو اليوم الأربعاء بأن عودة سفينة المسح التركية أوروتش رئيس للصيانة لا تعني أن عملياتها في منطقة شرق المتوسط قد انتهت.

Advertisements وقال جاويش أوغلو في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) إن صيانة السفينة قد تستغرق ”بضعة أسابيع“ طبقا لما ذكرته وزارة الطاقة. وأضاف ”فور انتهاء الصيانة سنواصل عملياتنا بكل عزم وتصميم“. وكانت السفينة قد عادت يوم الأحد إلى مياه قريبة من ميناء أنطاليا بجنوب تركيا فيما وصفتها أنقرة بأنها عملية صيانة روتينية ووصفتها اليونان بأنها خطوة إيجابية أولى لتخفيف حدة التوتر بسبب النزاع على الموارد الطبيعية البحرية في شرق المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لميركل: سفينة المسح التركية لم تنه عملياتها في شرق المتوسط‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.