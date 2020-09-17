شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل يوضح هدف جماعة الإخوان فى التشكيك بإنجازات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفى، أن جماعة الإخوان لن تتوقف فى التشكيك فى إنجازات الدولة طالما استمر التمويل القطرى، بجانب دعم أجهزة مخابرات معادية لمصر لتلك الجماعة لتدشين حملات تحريض على مصر ونشر الأكاذيب والشائعات ضد الدولة المصرية.

وقال الدكتور عبد الحليم قنديل، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان مرتبطة بشكل كبير ببريطانيا منذ نشأة الجماعة على يد حسن البنا، حيث أن بريطانيا هى من دعمت ماليا نشأة الإخوان، كما أن جهاز الاستخبارات البريطانى كان يكتب بيانات الإخوان باللغة العربية، موضحا أنه من الصعب أن تصنف بريطانيا جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.

ولفت الدكتور عبد الحليم قنديل، إلى أن الدولة المصرية عليها مواصلة الإنجازات التى تحققها على أرض الواقع، وعدم الالتفاف إلى تلك الأكاذيب والشائعات، موضحا أن الحقيقة أكبر شيء يهزم شائعات الإخوان، لافتا إلى أن الحقيقة دائما هى ما تنتصر على الأكاذيب.