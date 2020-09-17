"تقديم الشيشة وعودة الأفراح".. ننشر مطالب المنشآت السياحية لإنعاش القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، عن عدد المنشآت السياحية (الكافتيريات - المطاعم) التي تم التفتيش عليها وحصلت على الشهادة الصحية للتشغيل، موضحاً أنها بلغت نحو 1200 منشأة من إجمالي 1400 منشأة سياحية.

وأوضح وهبة، لمصراوي: هناك منشآت حصلت على الشهادة الصحية دون السماح بتشغيل مسارح المنوعات والديسكو، مطالبا الجهات المعنية بالسماح بتشغيلها.

وأشار إلى أن جميع رواتب العاملين في هذا القطاع، سُددت في وقتها خلال فترة كورونا حسب قرار الحكومة، لافتاً إلى أن الرواتب ضعيفة وتعتمد في الأساس على "التيبس"، متابعا: "مفيش زبائن والعامل حاليا تعبان".

وطالب عضو غرفة المنشآت السياحية، بفتح هذه المنشآت حتى الساعة الـ 2 صباحا، بالإضافة إلى ترك المنشآت التي لديها مسارح منوعات وديسكو مفتوح لما بعد ذلك خاصةً مع دخول موسم فتح السياحة العربية، ما يستوجب وجود نايت لايف.

وتابع وهبة: لا يصح أن نحبس السائح العربي في الفندق، ويجب عمل دعاية للسائح عشان ييجي مصر.. والمنطق بيقول افتح خلي الناس تشتغل خاصة قاعات الأفراح.

وتساءل عضو غرفة المنشآت السياحية، عن أسباب عدم تقديم الشيشة في المقاهي حتى الأن، متابعا: عايزين حد من وزارة الصحة يقولنا ليه الشيشة ممنوعة لحد دلوقتي.

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وأشار إلى أن أخر أبحاث كورونا أثبتت أنها لا تنتشر عن طريق الهواء وإنما عن طريق الرذاذ (الكحة أو العطس)، وما هو المانع حال عمل إجراءات احترازية وتقديم شيشة أحادية الاستخدام، متابعا: ولو جاء زبون بشيشته فما هو المانع من تقديمها، ولو هعقم الشيشة بعد كل زبون واستخدام اللي البلاستيك المستخدم مرة واحدة فما هو المانع.

وأكد وهبة، أن قطاع الشيشة كبير جدا ويضم عمال المصانع والمعسل والشيش والحجارة وكلها قطاعات متوقفة بجانب أنها وسيلة جذب كبرى للكافيهات والمقاهي والتي خسرت زبائن كثر لعدم وجود الشيشة.

وعن قاعات الأفراح، تساءل وهبة، عن أسباب غلقها حتى الأن أيضاً، مشيرا إلى عرض القطاع السياحي عدة إجراءات منها:

- تعقيم الداخلين وارتدائهم كمامة عند الدخول ممنوع الدخول بدونها.

- ترك مساحة بين كل ترابيزة والأخرى 2 متر وعلى كل ترابيزة 6 أفراد حد أقصى وما بين ما شخص والآخر متر واحد.

- إلغاء الفرح من جانب صاحب القاعة حال مخالفة صاحب الفرح للإجراءات الاحترازية وشروط العقد.

وتابع: هذا القطاع يعمل فيه أسطول من العاملين منهم الورد والكوشة والدي جي والفراشة والكهرباء والحلوانية والموسيقيين والمطربين والمخابز والبيبسي والكولا والمياه وفرق الزفة.. فوق الخمسة مليون مواطن عامل بقتلهم ست شهور قاعدين في البيت، وهم بيقبضوا باليوم والفلوس اللي معاه خلصت يجب تشغيلهم قبل فوات الأوان.. وما أكثر قاعات الأفراح في مصر.