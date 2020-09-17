جون طلعت: التشكيك لن يوقفنا عن الاستمرار في تحقيق أهدافنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد دائما بما لا يدع مجالا للشك بأنه "جابر للخواطر"، مشيدا بسؤال الرئيس للطالبين المتفوقين محمد ورودينا بشأن ما يحتاجون إليه بعدما حققا نجاحا كبيرا في مرحلة التعليم الثانوي رغم التحديات.

وأشاد النائب بتوجيه الرئيس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدد من الجامعات الأهلية الأخرى، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بتوجيه الرئيس للحكومة بالعمل على تحسين أجور المعلمين.

وأكد جون طلعت، أن الرئيس كان حريصا على ضرورة توضيح كافة الأمور التي استعرضها وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم، فيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والرقمي وفقا لمنظومات تعليمية حديثة.

وفيما يتعلق بمحاربة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية، قال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: مواجهة الشائعات أصبحت مسئولية المواطنين جميعا، الأن أصبح واضحا أمام الجميع من على صواب ومن على خطأ، من لا يرى الإنجازات على أرض الواقع فهو أعمى البصر والبصيرة، متابعا: التشكيك في نجاحنا لن يوقفنا عن الاستمرار في العمل على تحقيق كافة أهدافنا.