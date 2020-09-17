ترامب يعلن إصابة موظف في البيت الأبيض بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إنه يعلم بوجود إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) داخل البيت الأبيض، مضيفًا: "لكنها ليست على مقربة مني".

وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بشأن أزمة كورونا، عن إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفيروس كورونا، دون الكشف عن هويته.

وتابع الرئيس الأمريكي، أن تداعيات الإغلاق أكبر بكثير وتضر الاقتصاد، وعليه فإنه ينصح بإعادة فتح الولايات بشكل طبيعي.

وأعلن أنه اطلق اليوم خطة لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا على كافة الولايات، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع ١٠٠ مليون جرعة من لقاح لكورونا الأمريكي، قبل نهاية العام الجاري.