26 فصيلا فلسطينيا متناحرا يطالبون بجبهة عربية موحدة

واصلت قيادات فلسطينية إمعانها في التحريض على الدول العربية وحكامها، حيث دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، في كلمة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، في فعالية نظمتها الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة إلى قيام جبهة مقاومة شعبية عربية، مساويا بين ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات صهيونية، وبين ما وصفه بـ»باستهداف الشعوب العربية بأرضها وسيادتها وخيراتها»، قائلاً إنها «بنفس مقدار استهداف الحقوق الفلسطينية».

وإيغالا في التحريض رأى علي فيصل أن الأنظمة العربية الرسمية تمارس «سياسة الانحراف»، وقال «الحركة الشعبية الوطنية العربية بجميع أطيافها معنية بمواجهة سياسات الانحراف للنظام الرسمي العربي».

عزف على وتر واحد

طالب فيصل بتطبيق قرارات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي عقد منذ أيام، داعيا إلى «استنهاض كل أشكال المقاومة الشعبية باعتبارها الحرب الوطنية للفوز بالاستقلال».

وجاءت مطالبات وتحريض فيصل الذي تحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، بعد أيام قليلة فقط من تحريض الأمين العام لمنظمة الصاعقة الفلسطينية معين حامد خلال اجتماع أمناء الفصائل حيث حرض 400 ألف فلسطيني مقيمين في الإمارات على البلد الذي يستضيفهم.

تشرذم

في الوقت الذي تطالب به القيادات الفلسطينية الشعوب العربية بالتوحد في «جبهة مقاومة شعبية» تنال من استقرار أوطانها، استمر التشرذم الفلسطيني بين فصائل متعددة تلتقي حينا وتتناحر أغلب الأحيان، وهو ما علق عليه مراقبون قالوا «كان الأولى بالفلسطينيين وفصائلهم أن يتوحدوا قبل مطالبة الآخرين بمقاومة متحدة ضد أوطانهم».

اللافت أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي عُقد في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، وفي العاصمة اللبنانية بيروت، والذي أطلق شرارة التحريض علنا ضد الدول العربية، ضم لوحده 14 فصيلا بينها حركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي» إضافة إلى 12 فصيلا من منظمة التحرير الفلسطينية.

والغريب أن الاجتماع جاء بعد جفوة وتعطيل وخلافات وانقسامات على الساحة الفلسطينية استمرت قرابة الـ20 عاما.

أشهر التنظيمات والفصائل الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حركة فتح

منظمة التحرير الفلسطينية

حركة حماس

حركة الجهاد

لواء القدس

جيش التحرير الفلسطيني

قوات الجليل

شباب العودة الفلسطيني

حركة فلسطين حرة

الحزب الفلسطيني الديمقراطي

أبرز المنظمات الفلسطينية المسلحة

كتائب الشهيد عز الدين القسام

سرايا القدس

ألوية الناصر صلاح الدين

كتائب أبو علي مصطفى

كتائب المقاومة الوطنية

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كتائب شهداء الأقصى (توقفت رسمياً عام 2007 في الضفة)

فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني - فتح

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني - الحزب الشيوعي الفلسطيني سابقا

جبهة النضال الشعبي

جبهة التحرير الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية

منظمة الصاعقة

جبهة التحرير العربية

حزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني - فدا

حركة المجلس الوطني الفلسطيني للاجئين

الفلسطينيون في العالم

13.05 مليون شخص بنهاية 2018

4.91 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية

1.57 مليون فلسطيني داخل إسرائيل

5.85 ملايين فلسطيني في الدول العربية

717 ألف فلسطيني في الدول الأجنبية

800 ألف في الأردن

560 ألفا في سورية

174 ألفا في لبنان

الفلسطينيون داخل فلسطين

2.954 مليون في الضفة الغربية

1.961 مليون في قطاع غزة