كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يعترف بوجود إصابات بكورونا في البيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوجود إصابات بفيروس كورونا في البيت الأبيض. وقال "ترامب"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية": أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض لكن ليس بالقرب مني. وأضاف الرئيس الأمريكي: "توزيع لقاح كورونا قد يبدأ في أكتوبر المقبل"، مرجحا توزيع 100 مليون جرعة لقاح كورونا على الأقل بنهاية العام.



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