شكرا لقرائتكم ترمب: 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا بنهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، إن 100 مليون جرعة على الأقل من أي لقاح للوقاية من وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا قد يتم توزيعها في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الحالي.

ويسبق هذا الموعد بعدة أشهر تكهنات مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي أدلى بها في وقت سابق، الأربعاء.

وأضاف ترمب خلال المؤتمر الصحفي: "أعلم بوجود إصابات محتملة بكورونا في البيت الأبيض، لكن ليس بالقرب مني".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه "فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير على اللقاح، سنتمكن من توزيع 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام وتوزيع عدد كبير قبل ذلك بكثير".

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كان روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أكد، الأربعاء، أن أي لقاح للوقاية من كوفيد 19 تتم الموافقة عليه يمكن أن يُوزع على نطاق واسع بحلول منتصف العام القادم أو بعد ذلك بقليل.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من أن مرض كوفيد 19 ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول".

وأضافت كيركوف: "نرى زيادة في عدد مَن يدخلون المستشفيات، ومَن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا، وبعض الولايات الأميركية، وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد".