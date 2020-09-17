شكرا لقرائتكم خبر عن كاذبون.. فيديو متداول يكشف تدليس قنوات الإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أكاذيب وتدليس إعلام جماعة الإخوان الارهابية، الذى يبث من الخارج، ومحاولة تزييف الحقائق، وفبركة الصور والفيديو لمحاولة إثارة الرأى العام المصرى ضد مؤسسات الدولة.

الفيديو المتداول كشف زيف الجماعة الإرهابية وإعلامها، والتى بثت فيديو ذكرت فيه أنها مظاهرات ضد الدولة لرفض قانون التصالح بمخالفات البناء، ولكن الفيديو الأصلى أظهر أنها كانت حملة أمنية لإزالة إشغالات، وأنه كان تجمع لبعض الباعة الجائلين أثناء توقف عملهم فى فترة كورونا، إضافة إلى كم الأكاذيب والادعاءات التى يتم بثها عبر هذه الشاشات الممولة من قطر لبث الفوضى والعنف فى البلاد.