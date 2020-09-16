أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه يعتقد أن اللقاح الخاص بـ”كوفيد– 19″ سيكون جاهزا للتوزيع في شهر أكتوبر المقبل أو بعده بقليل.
وقال: “الولايات المتحدة يمكن أن توزع ما لا يقل عن 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020″، أي قبل أشهر مما توقعه مسؤول صحة حكومي أمريكي رفيع في وقت سابق من الأربعاء.
وأعلن مدير المراكز الفدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، أن “لقاح (كوفيد– 19)، يمكن طرحه على نطاق واسع بحلول منتصف العام المقبل أو بعد ذلك بقليل”.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أعتقد أن لقاح “كوفيد-19” يمكن أن يوزع في شهر أكتوبر أو بعده بقليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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