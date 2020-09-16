الناظور.. توقيف 3 أشخاص لارتباطهم بشبكة تنشط في التهريب الدولي للمخدرات

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين عبر المسالك البحرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن دراجة مائية “Jet Ski” إلى شاطئ “بوكانة” ضواحي مدينة الناظور، قادما من مدينة مليلية، وبحوزته 21 صفيحة من المخدرات تزن حوالي 21 كيلوغراما من مخدر الكوكايين، في حين تم توقيف باقي المشتبه فيهم بالقرب من الشاطئ، وذلك للاشتباه في كونهم مالكي هذه الشحنة من المواد المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمكان التدخل، وبمنازل المشتبه فيهم، مكنت من حجز سيارتين وثلاثة دراجات مائية “Jet Ski”، وآلة أوتوماتيكية لعد الأوراق المالية، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، تتوزع ما بين 70 ألف درهم و1850 أورو، علاوة على مجموعة كبيرة من الهواتف النقالة وميزان كهربائي وأجهزة معلوماتية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.