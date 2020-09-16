مستشار بالرباط: عون سلطة حثّني على عدم التصويت على الـPJD.. وعلق لفتيت على ذلك

في تدوينة مثيرة اعترف مستشار جماعي بمقاطعة السويسي بالرباط، ترشح مع حزب العدالة والتنمية قبل أن ينفصل عنه، بلقاء جمعه بعبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية الحالي، الذي كان واليا للرباط قبيل الانتخابات التشريعية في 2016، حيث طلب منه الأخير عدم التصويت على البيجيدي.

المستشار المعني هو عبدالله حافيظي السباعي، يشغل حاليا نائب رئيس مجلس مقاطعة السويسي الرباط، وقد كتب تدوينة مطولة بعنوان: “علاقتي بحزب العدالة والتنمية”، كال فيها انتقادات للبيجيدي، وشرح وكيف أنه انتمى إليه وترشح معه، وكيف انفصل عنه، بعدما رفض تحالفاته لتشكيل مكتب المقاطعة.

لكن المثير في التدوينة هو حديثه عن لقاء لفتيت، حين قال ما يلي: “بعد الانتخابات الجماعية واكتساحها من طرف حزب العدالة والتنمية سنة 2015 وقبل وصول الاستحقاقات البرلمانية أخذ مقدمي المقاطعات يتصلون بساكنة اليوسفية وقد جاء إلى منزلي مقدم الحي وقال لي إن السيد الوالي يطلب منك أن تصوت لأي حزب تختاره، باستثناء حزب العدالة والتنمية لا تصوت عليه من فضلك”….

ويضيف السباعي: “بعد ذلك ذهبت واستقبلني السيد الوالي آنذاك المهندس لفتيت وقلت له بكل تواضع سيدي الوالي إن ما تقوم به حاليا من دعاية ضد حزب العدالة والتنمية ستأتي بعكس ما تترجاه فما يقوم به المقدمون من دعاية ضد مرشحي حزب العدالة والتنمية ستخدمهم سياسيا… اتركنا سيدي الوالي نعمل في أحيائنا بتعقل ورزانة لكي نستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه لأننا إذا سرنا بهذه الطريقة فستحصد لوائح العدالة والتنمية كل النتائج… قال لي السيد الوالي كن مرتاحا السيد نائب الرئيس فنحن مقتنعون بما نفعل وبما نقوم به. فأهل مكة أدرى بشعابها”.