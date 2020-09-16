نيابة التعليم بطنجة تدين الإعتداء على مدير مؤسسة من طرف أم تلميذ

أدانت المديرية الاقليمية بطنجة أصيلة، اليوم الأربعاء، ما تعرض له مدير مدرسة أبي هريرة الابتدائية، من طرف أم تلميذ بالمؤسسة، نتج عنه جرح بالغ على مستوى العين.

وأوضحت، المديرية في بلاغ لها أنها ترفض كل أشكال العنف في الوسط المدرسي، حرصها على التصدي بكل حزم ويقظة لكل ما يمكن أن يسيء إلى المؤسسات التعليمية وحرمتها، باعتبارها فضاءات للتربية والتكوين.

وجددت التأكيد أن السلامة الجسدية لجميع الأطر الادارية والتربوية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.

وأكدت المديرية أنها تعتزم تنصيب نفسها طرفا مدنيا، لمؤازرة مدير المؤسسة، وفق القوانين الجاري بها العمل.

وكان مدير المؤسسة قد تعرض لإعتداء، بعد دخوله في ملاسنات مع والدة تلميذ في المؤسسة نفسها، إذ لم يعرف لحدود اللحظة الأسباب الحقيقية للنزاع.