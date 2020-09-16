بوابة الكترونية لأخذ مواعيد تجديد رخص السياقة ورخص تسجيل السيارات

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بأنه يجب تجديد الحامل الإلكتروني لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ استلامها على أبعد تقدير، ويتعلق الأمر بـ910 ألف وثيقة وحب تجديدها في أكتوبر المقبل، بأخذ موعد عبر البوابة الالكترونية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه “عملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تحدد صلاحية الحامل الإلكتروني المحررة فيه رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات في عشر سنوات، وإعمالا لمقتضيات المواد 38 و58 من القانون 14-116 المتمم والمعدل لقانون 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يجب تجديد الحامل الإلكتروني لكل من رخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبات على أبعد تقدير داخل ثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداد وتسليم هذه الوثائق “.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالنسبة للوثائق الإلكترونية المسلمة قبل فاتح أكتوبر 2010، تاريخ دخول مدونة السير حيز التطبيق، سوف تكمل العشر سنوات بحلول 31 شتنبر 2020 وبالتالي فإنها تبقى سارية الصلاحية إلى غاية 31 دجنبر 2020.

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وذكر البلاغ بأن عدد رخص السياقة الإلكترونية وشهادات تسجيل المركبات الإلكترونية الواجب تجديدها ابتداء من فاتح أكتوبر 2020 يبلغ حوالي 910 ألف وثيقة، وسيصل هذا العدد إلى أكثر من 1 مليون وثيقة مع حلول نهاية سنة 2020.

وأشارت الوزارة إلى أنه نظرا لهذا العدد الكبير من المواطنين الملزمين بالتوجه إلى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتجديد هذه الوثائق، وحفاظا على صحة وسلامة المرتفقين من عدوى انتشار فيروس كورونا، يتعين وجوبا على الأشخاص المعنيين تقديم طلب التجديد عبر البوابة الإلكترونية ” NARSA KHADAMAT” ابتداء من يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020 مع تحميل وصل التسجيل المتعلق بهذه العملية وإرساله مع الوثائق المطلوبة عن طريق البريد المضمون إلى مركز تسجيل السيارات التابع لمقر سكناهم.