الوزير “أمكراز” يربط انتقادات البرلمانيين لأداء وزارته خلال الجائحة بقرب الانتخابات

وجه نواب برلمانيون، اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة لوزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، بسبب آداء وزارته خلال الجائحة، وهو ما أغضبه وجعله يربط الانتقاد بـ”السنة الانتخابية”.

واعتبر أمكراز، في حديثه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن القول بتخلف قطاع الشغل خلال الجائحة “كلام غير صحيح”، مضيفا أن جميع القطاعات قامت بدورها بما تسمح به اختصاصاتها”.

وعن واقعة للا ميمونة، حيث سجلت واحدة من أكبر البؤر المهنية لانتشار فيروس كورونا، يقول أمكراز إن مقاولتين فقط اللتين سجلتا بؤر كورونا، في الوقت الذي تضم المنطقة أزيد من خمس مائة مقاولة، مضيفا “لم نتساءل لماذا الخمس مائة مافيهاش”.

وشدد أمكراز على أن القول بتخلف وزارته خلال الأرمة “كلام لا يليق”، مضيفا أنه من الممكن القول بأن المجهود الذي بذل غير كافي، “أما أن نقول قطاعات اشتغلت وأخرى تخلفت فهذا لا يليق، وحرصا على المؤسسة التي أنتمي إليها، وعلى ثقة الناس، يجب أن نقول كلاما يصل إلى عقولهم بطريقة معقولة”.

وربط أمكراز بين الانتقادات التي تعرض لها واقتراب الانتخابات، وقال “أنا أفهم بعض الإكراهات وأن الأمر يتعلق بسنة انتخابية، ولكن الثقة في المؤسسات غير مرتبطة بشخص أو حزب ولكنها مرتبطة بصورة المؤسسات”.