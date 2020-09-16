شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يحذر من المجاعة في جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، من أن خطر المجاعة يلوح في أفق جنوب السودان وخاصة في المناطق التي تشهد عنفا محليا وصراعات تفاقمها جائحة كوفيد-19 والفيضانات التي اجتاحت البلاد مبكرا هذا العام.

وأشار لوكوك، خلال إحاطة افتراضية قدمها أمام مجلس الأمن أمس، إلى أن نحو 6.5 مليون شخص في جنوب السودان واجهوا انعدام الأمن الغذائي الحاد في ذروة موسم الجوع السنوي قبل بضعة أشهر، مبيناً أن جائحة كوفيد 19 جعلت الوضع أسوأ، ودفعت 1.6 مليون شخص في المناطق الحضرية والمدن إلى نفس المصير.

وحث لوكوك مجلس الأمن على مواصلة دعمه للجهود المبذولة لإيجاد حلول سياسية لإنهاء العنف، مفيداً أن جنوب السودان يحتاج إلى بيئة سياسية وأمنية مستقرة للتعافي من آثار الصراع الذي طال أمده.