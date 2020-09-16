شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 232 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الجزائر 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات 48966 حالة. وأوضحت الصحة الجزائرية أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1645 حالة, فيما سجلت خلال 24 الساعة الماضية 159 حالة تعافٍ ليرتفع إلى 34517.

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