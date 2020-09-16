شكرا لقرائتكم خبر عن «صالح»: نقدر دور «التحالف» في دحر مشروع إيران التخريبي والان نبدء بالتفاصيل

أعرب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره لدور تحالف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة ودعمهم المستمر لاستعادة الدولة ودحر مشروع إيران التخريبي في اليمن. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الفريق محسن مع محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف للاطلاع على التطورات الميدانية وأوضاع النازحين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية. ودعا نائب الرئيس اليمني إلى التفاف كل القوى والمكونات حول قيادة الشرعية والجيش الوطني في بلاده بما من شأنه إنهاء معاناة اليمنيين وإرساء الأمن والاستقرار. وأطلع محافظ صنعاء الفريق محسن على عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وبالمستجدات الميدانية.

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