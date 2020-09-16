شكرا لقرائتكم خبر عن 634 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 26083 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 9634، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 259 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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