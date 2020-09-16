منظمة الصحة تحذر من تزايد إصابات كورونا مع اقتراب الشتاء في نصف الكرة الشمالي



حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد-19 في منظمة الصحة خلال بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول".

وأضافت "نرى زيادة في عدد من يدخلون المستشفيات ومن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا وبعض الولايات الأمريكية. وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد".

وقالت فان كيركوف إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاما تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة من هم معرضون بشدة للإصابة بكوفيد-19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.



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