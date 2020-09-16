أعلن الحشد الشعبي، عن صد هجوم وصفه بـ"الغادر" جنوب غربي محافظة كركوك. وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم غادر شنته فلول داعش الإرهابي على قرية سامي عاصي جنوب غربي كركوك". وأضاف أن قوات اللواء "تمكنت من قتل أحد عناصر داعش المهاجمين وإصابة اثنين آخرين"، مبيناً أن "عملية التصدي ماتزال مستمرة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعلن صد 'هجوم غادر' جنوب غربي كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.