رسمياً.. ايقاف نيمار لمباراتين على خلفية احداث مباراة مرسيليا

2020-09-16 | 22:47
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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، رسميًا، قراراته بشأن أحداث مباراة باريس سان حيرمان ومارسيليا الأحد الماضي، بعد انتهاء اجتماع لجنة الانضباط.
وتعرض نيمار للطرد بجانب 4 لاعبين آخرين، مناصفة بين الفريقين، لكل من لايفين كورزاوا، ولياندرو باريديس (باريس سان جيرمان)، وجوردان أمافي وداريو بينديتو (مارسيليا).
وجاءت عقوبات لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، على النحو الآتي: إيقاف كورزاوا من جانب البي إس جي 6 مباريات، وأمافي من مارسيليا 3 مباريات.
بينما عوقب نيمار بالإيقاف لمباراتين، بالإضافة إلى مباراة أخرى مع إيقاف التنفيذ، وهو نفس الإجراء الذي أتبع مع باريديس، فيما تمت معاقبة بينديتو بالإيقاف لمباراة واحدة.
وأعلنت لجنة الانضباط أنها ستفتح تحقيقًا في اتهامات نيمار بالعنصرية لـ ألفارو جونزاليس.
كما أشارت إلى استدعاء أنخيل دي ماريا، جناح الفريق الباريسي الأسبوع المقبل، بعد اتهامه بالبصق على جونزاليس.
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