انتحار امرأة برمي نفسها من اعلى بناية في كربلاء

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان امراة انتحرت برمي نفسها من اعلى بناية في كربلاء.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امراة اقدمت على الانتحار مساء اليوم، برمي نفسها من اعلى بناية مقابل كراج الموحد للسيارات في كربلاء".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".