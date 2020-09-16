افاد مصدر امني، الاربعاء، بان امراة انتحرت برمي نفسها من اعلى بناية في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امراة اقدمت على الانتحار مساء اليوم، برمي نفسها من اعلى بناية مقابل كراج الموحد للسيارات في كربلاء".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار امرأة برمي نفسها من اعلى بناية في كربلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.