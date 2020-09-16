نفت وزارة التجارة، الاربعاء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن اعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا فساد ونزاهة.
وقالت الوزارة في بيان رسمتلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الانباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام باعتقال اثنين من موظفي الوزارة بقضايا تتعلق بالفساد والنزاهة، عارية عن الصحة".
واضافت انه "لم يتم اعتقال اي موظف من الوزارة، بقضايا فساد"، مبينة ان"دائرة الرقابة التجارية والقانونية على تواصل مع هيئة النزاهة، فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد وهي على استعداد تام للتعاون مع الجهات الرقابية في اي قضية يتم التحقيق فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر التجارة تنفي اعتقال اثنين من موظفيها بقضايا نزاهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.