متفجرات بسيارة زعيم "خلية" المغرب.. الزوجة كشفتها

أعلن المغرب، مساء الأربعاء، العثور على مواد قابلة للانفجار خاصة بزعيم الخلية الإرهابية التي فككتها السلطات، الخميس الماضي.

جاء ذلك، في بيان صادر عن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني" (المخابرات)، وصل ”الخليج 365” نسخة منه.

وأشار البيان إلى أنه "تم العثور داخل عربة تبريد مملوكة للمشتبه به الرئيسي للخلية الإرهابية المفككة الخميس الماضي، على 6 قارورات زجاجية، تحتوي على مواد سائلة قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب، ومدية كبيرة".

وأضاف أنه "تم العثور على حاويتين من البلاستيك سعة إحداهما 20 لترا والثانية 5 لترات، تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها، سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من قبل معهد العلوم والأدلة الجنائية".

وأوضح أن "العثور جاء في إطار مواصلة للأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب".

يأتي هذا على خلفية تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول الجاري، والمكونة من 5 مشتبه فيهم ينشطون في كل من مدن تمارة والصخيرات وتيفلت وطنجة".

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وأضاف أنه "ضبط هذه المواد إثر عملية تفتيش، ظهر الأربعاء، في مرآب عمارة سكنية موجودة بحي العبادي في مدينة تمارة، توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك للاشتباه في وجود عربة للتبريد مملوكة للمعني بالأمر، يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال".

وأشار إلى أنه "تم رصد مكان إخفاء عربة التبريد المشكوك فيها بناء على المعلومات التي أسفر عنها البحث التمهيدي في هذه القضية، خصوصا إفادات زوجة المشتبه فيه الرئيسي التي قامت بإرشاد ضباط الشرطة القضائية للمكان المعني، وحضرت جميع إجراءات التفتيش".

وأسفرت عن ضبط العربة المذكورة وهي موصدة بشكل محكم، مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل الشروع في فتحها".

ولفت بيان المخابرات إلى أنه "تم جرد المواد المحجوزة في إطار هذه القضية، وأخذ عينات منها من قبل خبراء الشرطة العلمية والتقنية، كما تم الكشف عنها من قبل تقنيي رصد المتفجرات، قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف".

يذكر أن الرباط أعلنت، الخميس الماضي، تفكيك "خلية إرهابية"، تتكون من 5 أفراد تنشط شمال المغرب، وكانت "تستهدف شخصيات عامة وأخرى عسكرية".

وأوضح مدير الاستخبارات عبد الحق الخيام، في مؤتمر صحفي، الجمعة، أن "الأشخاص المتطرفين الذين ألقي القبض عليهم، كانوا يستعدون لتقديم البيعة لما يسمى تنظيم داعش الإرهابي".