الإمارات ومالطا تبحثان "توترات" شرق المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت الإمارات ومالطا، الأربعاء، تطورات الأوضاع شرق المتوسط والتوترات في المنطقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وإيفاريست بارتولو، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في مالطا.

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان سبل توطيد علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وتطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة.