آمنة نصير للإخوان: انبحوا كما تشاؤون لن تستطيعوا هزيمتنا وشعب مصر ضد الكسر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، رسالة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قائلة: "أقول للإخوان انبحوا كما تشاؤون والله لن تستطيعوا هزيمتنا لأن شعب مصر ضد الكسر". وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن جماعة الإخوان الإرهابية حرموا نعمة حب الوطن، والأخلاق، مشيرة إلى أن حب الوطن يجرى في الدماء الطبيعية.
وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، إلى أن الإسلام يرفض بناء المساجد على أرض مخالفة، لأن بيت الله لا بد أن يكون على أرض قانونية.
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