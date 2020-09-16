شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير لـ السيسى: ربنا يصبرك علينا ويلهمك القدرة على الأعباء والمسئوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة: "ربنا يصبرك علينا ويلهمك القدرة على الأعباء والمسئوليات، ولا تغضب". وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب: "عون الله سيكون معك لأنك أخلصت لهذا الوطن، حيث هذا الوطن له خصوصيات".

من ناحية أخرى، ذكرت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن النقاب جذوره يهودية وغض البصر هو الأصل في الإسلام، معلقة: "غض البصر ليس غلق العين ولكن غض البصر وما يعتليه من عوامل نفسية، موضحة أن القرآن الكريم قبل طلب الاحتشام طلب غض البصر فهى الروشتة الإسلامية لأي رجل أو امرأة في الشارع.