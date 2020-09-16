شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين يكشف أهم رسائل الرئيس خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس أوضح للشعب للمخاطر التي تحيط بالوطن، والتي تتربص بمصر في كل مشروع قومي يتم افتتاحه، ومحاولات تشويه مستمرة لكل خطوة إيجابية تتخذها الدولة، وهناك إلحاح من تلك الجهات على إحداث انشقاق في الصف المصري، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس بضرورة تعديل حال المعلمين.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten: "الرئيس وجه بضرورة عمل دراسة بأحوال المعلمين، والعمل على تحسين أوضاعهم، وهي خطوة هامة ومبشرة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، والرئيس وجه بإعداد كوادر مصرية للعقود القادمة، وأن هناك دولا تقدمت في مجال الذكاء الاصطناعي لتذكير الناس بضرورة مواكبة ما يمر به العالم".

وقال: "الصراع الحقيقي هو كيف تتقدم مصر على كل من سبقوها من الشعوب المجاورة، والدول تقاس تقدمها بتلك المقاييس المتعلقة بالرقمنة واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن مصر تقدمت في التصنيفات العالمية في مجال التعليم والتعليم العالي، وعلينا أن نملي بمقدار ما لدينا من كوادر مدربة".

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.