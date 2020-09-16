شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى عن مخطط إنشاء الإخوان 1928: لو لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى إبراهيم عيسى، أن أصل هذه الجماعة بدأ منذ اللحظة التى سعى فيها الاحتلال الإنجليزى مقاومة أى دعوات لاستقلال مصر من الاحتلال، خاصة أنه بعد إلغاء منصب الخليفة والسلطة الدينية على المسلمين عام 1924، ولم يغضب المسلمون من إسقاط الخلافة وهنا حاول بعض الزعماء فى المنطقة إحياء الخلافة.

وأضاف الإعلامى إبراهيم عيسى، خلال برنامج أصل الجماعة، المذاع على قناة ON، أن الشريف الحسين شريفة مكة والحجاز الذى أعلن نفسه خليفة بالفعل وتلقى البيعة فى الأردن بعد الغاء الخلافة بومين فقط، وبعدها الملك فؤاد الذى أمر بعقد مؤتمر لإعادة منصب الخلافة وإقامة المنصب فى الأزهر وعقد الاجتماع عام 1926 لمناقشة هذه القضية، موضحا أن إعادة منصب الخلافة كان مستحيلا.

وتابع الإعلامى إبراهيم عيسى: "تم البحث عن وسيلة تفرغ بها طاقة الشعب، حيث شهدت مصر خلال تلك الفترة 80 إضرابا عماليا بعدها استمر لفترات طويلة، وبالتالى تم البحث عن فكرة إنشاء جماعة دينية تقاوم مساعى الشعب للتحرر، موضحا أن حسن البنا بدأ بعمر 22 سنة إنشاء الجماعة ومات وعمره 42 سنة أى مات وهو صغير، متابعا: لو لم يكن حسن البنا موجودا لاخترعوا حسن البنا".