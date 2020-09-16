محلل سياسى يوضح خطورة قناة الجزيرة وتبنيها لخطابات الجماعات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ماك شرقاوى، المحلل السياسى، أن قناة الجزيرة تستخدم منصاتها الإلكترونية في نشر أجندة دولة قطر ونشر مناهج الجماعات الإرهابية ونشر المحتوى الخاص بهم ودفع الأموال على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية تنبهت لدور قناة الجزيرة الخطير منذ 2017 و2018.
وقال المحلل السياسى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا بضرورة التحقيق في المحتوى الذى تقوم قناة الجزيرة بثه عبر شاشاتها، موضحا أن الكثير من دول العالم أصبحت على يقين أن قناة الجزيرة ليست قناة إعلامية ولكن هي قناة تبث الكراهية والإرهاب.
ولفت المحلل السياسى إلى أن قناة الجزيرة أصبحت بوق للجماعات الإرهابية، وتستضيف الإرهابيين وتبث بياناتهم المحرضة على العنف، من أجل خدمة أهداف قطر التي تسعى من خلالها لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة العربية.
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