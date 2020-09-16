شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يؤكد عدم صحة أسماء مرشحى الحزب بالقائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لا صحة مطلقا لما يتردد من شائعات بأسماء قائمة الوفد فى الائتلاف سواء بالنسبة للمرشحين فيها من الرجال أو المرأة، مشيرا فى بيان صادر عنه إلى أن ما يتردد من شائعات بأسماء محددة الهدف منها إثارة البلبلة والفتنة بما يهدد كيان الحزب. ودعا أبو شقة الوفديين إلى الالتزام كعادتهم بالحكمة وتغليب المصلحة العامة على أى مصالح شخصية ضيقة حفاظا على الوفد وتاريخه.
كان حزب الوفد، قد أعلن فى بيان رسمي صادر عنه اليوم، استمراره في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات النواب.
وقال في نص البيان، عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.
وعقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".
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