شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: من ينكر إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية "جاحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن أى إنسان ينكر ما تم من إنجازات فى الدولة المصرية خلال الفترة الماضية "جاحد". وأشار نوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائىية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، إلى أن الوعى الشعبى تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، والمصريون أدركوا المخاطر المحيطة بالوطن، مضيفاً أن الرئيس السيسى يسعى لاستعادة هيبة وكرامة الدولة المصرية.

وتابع الخبير في شئون الحركات الإسلامية: "أشعر بما يشعر به الرئيس السيسى في كل أزمة تواجه البلاد وكل إنجاز يتحقق".

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد الخليج 365 التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.