شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تهدى مولودة على طائرتها تذكرة سفر مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الراكبة هيام نصر ناجى دعبان يمنية الجنسية عمرها 38 عاما على سلامتها ومنح مولودتها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة والتى أنجبتها على متن الطائرة أثناء رحلة مصر للطيران المتجهة أمس من القاهرة إلى لندن.

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وقال الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه من دواعى سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا كما يسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهى منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة على رحلات ميونيخ وقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافى مع هذه الحالة والظرف الاستثنائى.

وكان قائد طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS777 المتجهة من القاهرة إلى لندن أمس قرر الهبوط اضطراريا فى مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغ من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع وذلك أثناء مرور الطائرة عبر الأجواء الألمانية فطلب الهبوط الاضطرارى لكن الراكبة كان قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة فى مطار ميونخ.