شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بشئون الجماعات الإرهابية لتليفزيون الخليج 365: الإخوان ركبوا الزحليقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامح عيد الباحث فى شئون الجمعات الإرهابية، أن الانشقاقات والانقسامات التى تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرًا ستؤدى إلى تفتيت الجماعة بشكل كبير.

جاء ذلك فى تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365 سلط فيها الضوء حول الانشقاقات والانقسامات التى تشهدها جماعة الإخوان الإرهابية بعد عزل محمود حسين الأمين العام للجماعة الهارب خارج البلاد والمسيطر الأكبر على أموال التنظيم، وفشل الجناح الإعلامى للجماعة، وتفاقم الأزمات، حيث أعد التغطية محمد محسوب، وقدمتها سمر الزهيري.

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وأضاف: "الجماعة ركبت الزحيلقة والتنظيم الدولى من الصعب عودته ومن المستحيل أن نرى الإخوان فى المشهد السياسى مرة تانية كما يطمحون".

وشدد على أن هناك العديد من الإخوان لا يحملون الجنسية المصرية وينتمون لدول مختلفة مثل المغرب ودول الخليج بشكل عام وغيرها من الدول ويدفعون أموال كبيرة كاشتراكات سنوية وكل هذه الأموال كانت تذهب لمحمود عزت والذى اشترى عقارات فى تركيا لتهريب الإخوان لكنه محمود حسين ومحمد البحيرى ومحمود الإبيارى كتبوها بأسمائهم.

وأشار إلى أنهم ادعوا أنه لا يوجد أى حساب باسم جماعة الإخوان فى البنوك وكانت تذهب الأموال لقيادات الجماعة فى حسابات خاصة بهم وكانت تورث لأبنائهم.