شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" توصى بالتصدى لتهريب التبغ بمصر: تبلغ 5 مليارات جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ضمن التشريعات التى ناقشتها وأقرتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المعتمد فى سول بتاريخ 12/11/2012.

وانتهت اللجنة إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتفعيل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ حيث يضع البروتوكول إطار محدد وواضح للإجراءات المتعلقة بالرقابة والتحكم فى المنافذ المختلفة للسيطرة على المنتجات المهربة، فضلا عن أن البروتوكول مفيد للاقتصاد المصرى حيث أن حجم تهريب منتجات التبغ فى مصر تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه سنويًا، وهذا يمثل إهدار كثير على خزانة الدولة فيما يتعلق بعدم سداد الضرائب المستحقة عليها.

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ولفتت اللجنة أيضا إلى أن البروتوكول يساعد الدولة المصرية على إجراء التعديلات التشريعية فى مجال المناطق الحرة والمرور العابر لعمل رقابة للتجارة التى تمر عبر الموانئ المصرية.

ولتنفيذ أحكام هذا البروتوكول أوصت اللجنة بإيجاد وسيلة لمنع استغلال المناطق الحرة فى تسهيل عولمة الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وإحكام الرقابة على الجمارك لمنع تهريب منتجات التبغ غير المشروعة التى تضر بالصحة وتفرض أعباء إضافية على النظم الصحية وتستخدم أموالها فى تمويل أنشطة إجرامية.