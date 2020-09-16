شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص يؤكد تمويل قطر لداعش والقاعدة وقوى الشر ليس لهم علاقة بالتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، إن قوى الشر ليس لهم علاقة بالتغيير، حيث إن الدول التي تمولهم لم يعودوا يبذلوا جهدا في الكذب، وفى فترة من الفترات كانوا يخجلوا فيبذلوا جهدا، ولكن الآن يعرفون أنفسهم أنهم يكذبون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، كيف يتم الحديث عن أن قطر تمول التغيير في العالم العربى، وهى من مولت داعش والقاعدة ونتائج عملها في سوريا والعراق وليبيا واليمن، موضحا أن الدول ليست بالأحجام، فدولة مثل قطر كان يمكن أن تستثمر في إعلام حقيقى أو التنمية ولكنها تستثمر في الخراب وصناعة الإرهاب.

وأشار أكرم القصاص إلى أن القنوات في قطر تفعل الشيء نفسه، وكذلك اللجان الإلكترونية ومن حيث خلافاتهم فى صرف الأموال، وهناك شيء مضحك جدا من دعوة المواطنين للنزول، معلقاً: "المرة العشرين ومحدش بينزل، وكانوا بيقولوا تخبيط حلل، طيب المرادى هتبقى تقليب شاى ولا مضغ لبان ولا قزقزة لب، والشعب المصرى بيضحك عليهم".