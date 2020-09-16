شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد اعتماد جماعة الإرهابية على الفبركة للتحريض وتشويه صورة مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد هلالى، إن الجماعة الإرهابية تواصل فبركة الأخبار والشائعات ونشر الفيديوهات الكاذبة بشأن التحريض وتشويه مؤسسات الدولة والتقليل من حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، فى الوقت الذى يتم الترويج لهذه الأخبار و الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة من خلال اللجان الإلكترونية التابعة لهذه الكيانات الإرهابية، وهذا هو أسلوب القائم على الكذب والتدليس ونشر الشائعات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالتزامن مع الإعلان عن تدشين عدد من المشروعات القومية او الانتهاء منها بالتزامن نجد هذه الجماعات الإرهابية تنشر أخبار كاذبة وتروج الشائعات هدفها فى المقام الأول التقليل من حجم هذا المشروع وتصدير صورة سلبية حوله، وهذا يعود لإفلاس هذه الجماعة وانهم لم يعد لهم وجود على الأرض نهائيا.

وناشد عضو البرلمان، المواطنين عدم الانسياق خلف هذه الشائعات التى يتم الترويج لها يوميا عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، والحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، وأن جميع المعلومات أصبحت متاحة للجميع فى أى وقت وفى كل مكان، خاصة وأن هذه الجماعات تستغل القضايا الجماهيرية وتقوم بنشر الشائعات حولها فى محاولة بائسة منها للتحريض، ولكن وعى المصريين كان لهذه القنوات بالمرصاد.

يذكر أن الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن هناك 3 أهداف تسعى كل من قناة الجزيرة القطرية وقنوات الإخوان لتنفيذها من خلال تدشين الحملات التحريضية ونشر الأكاذيب والشائعات ضد مصر، موضحا أن أول تلك الأهداف هي تشكيك الناس والمواطنين في مؤسسات الدولة والزعم بأن الدولة أداة لقمع المواطنين وخطف عوائد الاقتصاد منهم وهذا بالطبع ليس حقيقيا.