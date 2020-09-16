شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للوفد تقرر خوض انتخابات مجلس النواب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الوفد في بيان رسمي صادر عنه اليوم، استمراره في القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات النواب.

وقال في نص البيان، عقدت الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعًا مساء يوم الاثنين 14 سبتمبر امتد ليوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب لتدارس قرار خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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وعقب مناقشات تمت بأسلوب ديمقراطي انتهى الرأي اليوم بعد استكمال أخذ آراء الحاضرين الذين طلبوا التأجيل لموعد آخره غدًا الخميس، لإبداء رأيهم إلى القرار التالي: "الموافقة على خوض انتخابات مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعدم الانسحاب".