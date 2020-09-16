زيادة الرواتب والثانوية الجديدة.. 20 تصريحا لوزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة لتطوير المناهج الدراسية، وإقرار حوافز إضافية للمعلمين خلال العام الدراسي الجديد.

وتحدث الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية صدى البلد، مساء الأربعاء، عن معايير زيادة رواتب المعلمين وعدد من الأمور الأخرى يستعرضها الخليج 365، في التالي:

- الرئيس السيسي طلب مني الجلوس مع وزير المالية لتطبيق حوافز أكثر عمقًا للمعلمين.

- تحسن مادي ملحوظ في دخل المعلمين العام الدراسي الجديد.

- ضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم منذ عام 2014.

- خطة تطوير التعليم بدأت منذ عام 2014، وتصنيف مصر في التعليم تقدم خلال فترة قصيرة.

- سعر الحصة في مجموعات التقوية زاد من 15 لـ 80 جنيها.

- المدرس الشاطر اللي عنده 50 أو 100 طالب ممكن يعمل 3 آلاف جنيه في اليوم.

- الكفاءة والجهد أساس معايير زيادة مرتبات المعلمين.

- مجموعات التقوية ستوفر الأموال التي كانت تنفقها الأسرة على الدروس الخصوصية وما يدفعه الأهالي فيها شيء مفزع.

- خطة لتطوير المناهج ابتداء من KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائي خلال 2021.

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- المرحلة الثانوية لم تعد كابوسا للأسرة المصرية.

- الثانوية العامة الجديدة بأكملها لن تكون بها كتب ورقية والتعامل إلكترونيا.

- بنوك الأسئلة ثروة قومية وأصبحت مصر تناطح الدول الخارجية.

- مصر ارتفعت في التصنيفات الدولية للتعليم والدولة تسعى طول الوقت لتطوير المنظومة التعليمية.

- تطوير المنظومة التعليمية مستمر، والدولة تعاقدت مع مركز تطوير المناهج بعد أن كان لا يشارك في تأليف الكتب.

- لدينا إمكانية للتنافس مع دول كبيرة في مجال بنوك المعرفة ورفعنا عن كاهل الأسرة رعب امتحانات الثانوية العامة.

- الوزارة قامت ببناء بنوك أسئلة لكل مادة واستخداما خلال أزمة كورونا.

- جميع طلاب الثانوية يمتلكون أجهزة تابلت في ظل عدم وجود كتب بالنظام الجديد.

- تجهيز كافة المدارس بشبكات إنترنت وواي فاي.

- المنصات التعليمية تحتاج مشاركة أكبر من المعلمين، بجانب فصول التقوية

- الدولة تعالج تحديات كبيرة في طريقها لتطوير التعليم