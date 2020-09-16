السراج يعلن نيته تسليم مهامه في آخر أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لما تسمى بحكومة الوفاق، مساء اليوم الأربعاء، في كلمة متلفزه، عن رغبته في تسليم مهامه في موعد أقصاه آخر أكتوبر المقبل.

وأكد السراج، أن الانتخابات هي أفضل الطرق للوصول لحل شامل في ليبيا، وفقا لموقع ليبيا 24.

وقال السراج إن المشاورات الليبية الأخيرة أفضت إلى الاتجاه نحو توحيد المؤسسات وتهيئة المناخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكدًا أنه يرحب بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة بخصوص الحوار الليبي.

وأضاف أن حكومته لم تكن تعمل في أجواء طبيعية، وزعم أنها كانت تتعرض للمكائد والمؤامرات داخليًا وخارجيًا، موضحًا أنه كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر -على حد قوله-.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الأربعاء انتشارًا أمنيًّا مكثفًا في شوارعها الرئيسية، قبيل كلمة السراج، وفقًا لشهود عيان.