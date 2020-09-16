محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر، لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، إذ جرى تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية.
وأكد المحافظ، على تجهيز المستشفى بـ 230 سرير، و14 سرير عناية مركزة، كما جرى تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.