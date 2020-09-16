محافظ القليوبية يتابع لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية داخل مستشفى كفر شكر، لمتابعة لجنة وزارة الصحة لاستلام مستشفى كفر شكر المركزي، إذ جرى تركيب جهاز الأشعة السينية بوحدة الأشعة المقطعية.

وأكد المحافظ، على تجهيز المستشفى بـ 230 سرير، و14 سرير عناية مركزة، كما جرى تركيب جهاز الأشعة المقطعية وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.