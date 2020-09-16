قبرص: مستعدون للحوار مع تركيا دون تهديدات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للحوار مع تركيا لحل الخلافات حول حقوق التنقيب في البحر المتوسط لكن دون ابتزاز أو تهديدات، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال أناستاسيادس بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في العاصمة القبرصية نيقوسيا: "دائما على استعداد للحوار لكن لكي يكون ذلك فعالاً فإنه يحتاج لتعريف واضح يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو تهديدات".

وتابع أن الخطوة التركية بتمديد فترة عمل السفينة "ياووز" تأتي في وقت يتخذ فيه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قبرص، سلسلة مبادرات تهدف إلى تهدئة التوتر.

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ويعمل زعماء الاتحاد الأوروبي على إيجاد سبل لنزع فتيل التوتر في شرق المتوسط في قمتهم المقررة يومي 24 و25 سبتمبر الجاري.

وقال أناستاسيادس إنه في ضوء اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، أكدنا على أهمية الحفاظ على وحدتنا في الرسائل الموجهة لتركيا، وعلى عزمنا على تنفيذ قراراتنا إذا استمرت الأعمال غير القانونية.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، إنه ليس هناك ما يبرر ترويع اليونان وقبرص من جانب تركيا التي مددت مهمة سفينة تقوم بأعمال تنقيب في المياه المتنازع عليها حتى 12 أكتوبر المقبل.