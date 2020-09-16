98 % من سكان إسرائيل يعيشون في تجمعات مع تفشي فيروس كورونا

أعلنت القناة الثانية عشر الإسرائيلية، أن 98٪ من سكان اسرائيل يعيشون في تجمعات ببلدات سريعة في تفشي فيروس كورونا، على الرغم من ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة كل يوم، ويُظهر تحليل بيانات الإصابات أنه إلى جانب الزيادة الهائلة في عدد المصابين في المجتمع العربي والقطاع الأرثوذكسي المتطرف ، كان هناك انتشار كبير بين عامة الناس في الأسابيع الأخيرة.



ووفقًا لتقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي، أوضح أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، كان 41٪ فقط من الإسرائيليين يعيشون في بلدات تم تعريفها على أنها مراكز ينتشر فيها الكورونا ، بينما

اليوم، بعد حوالي ثلاثة أسابيع ارتفع العدد بشكل كبير إلى 98٪ من السكان الذين يعيشون في أماكن سريعة الانتشار ، وتعكس هذه الزيادة انتشار الفيروس في جميع أنحاء البلاد وليس فقط في قطاعات معينة.



وفي 25 أغسطس الماضي ، تم تعريف هرتسليا على أنها مدينة خضراء بلا إصابات، وبعد ثلاثة أسابيع أصبحت بالفعل على الحدود بين البرتقالي "متوسط الانتشار" والأحمر "سريع الانتشار"، إنها ليست المدينة الوحيدة التي حققت قفزة كبيرة ويتسارع انتشار الفيروس فيها.



وفي مدينة برديس حنا كركور ، أيضًا هناك ارتفاع حاد ، وهي اليوم مصنفة على أنها مدينة برتقالية في انتشار فيروس كورونا ، بينما تم تعريفها قبل حوالي ثلاثة أسابيع على أنها خضراء، كما حققت مدينة رعنانا قفزة كبيرة في معدل انتشار الفيروس وانتقلت من الأصفر إلى الأحمر في الأسابيع الأخيرة.



وتؤدي الزيادة في عدد الأشخاص الذين تم التحقق منهم أيضًا إلى زيادة عدد الإسرائيليين المطلوبين للعزل، وبحسب التقرير، مقابل كل مريض نشط في القطاع العام ، هناك 5 أشخاص مطلوبين للعزل ، في حين أن المعدل الوطني هو 3 إسرائيليين منعزلين عن كل مريض، وتؤثر زيادة عدد العزلات بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي حتى قبل القيود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد ظهر يوم الجمعة.

