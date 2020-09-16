انفجار في محطة محروقات بريف الحسكة بسوريا

أعلنت وسائل إعلام سورية عن وقوع انفجار في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشماليالشرقي، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وقالت وكالة "سانا" إن ثمةأنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.
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