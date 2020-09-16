أحمد الطيبي: على إسرائيل أن تحقق السلام مع مواطنيها العرب أولا

دعا النائب عن "القائمة المشتركة" في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الحكومة الإسرائيلية، إلى تحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. العرب أولا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم. وكتب الطيبي على "تويتر": "أقترح أولا تحقيق السلام مع 20 % من المواطنين، وهم المواطنون العرب. وأن يشمل اتفاق السلام بندا واحدا فقط.. جميع المواطنين في إسرائيل سواسية".

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